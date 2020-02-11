Власти Москвы и Подмосковья выделили три миллиарда рублей на главный храм Минобороны

Руководство Москвы и Московской области в 2019 году направило почти три миллиарда рублей благотворительному фонду «Воскресение», который собирает деньги на строительство главного храма Вооруженных сил России. Первым на это обратило внимание издание Znak.com.

В апреле 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому фонд должен получить грант в размере двух миллиардов рублей. В октябре того же года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о выделении фонду гранта на 950 миллионов рублей.

Строительство храма российской армии стоит почти шесть миллиардов рублей, следует из данных сайта госзакупок, которые приводит Znak.com. Половину этой суммы — чуть более трех миллиардов рублей — собрали за счет пожертвований, сообщается на сайте храма.

Минобороны ранее решило выделить 620 миллионов рублей на возведение фундамента главного военного храма. Еще 318 миллионов рублей планируют направить на закупку религиозной продукции, гипсовых изделий и устройство кровли.

Главный храм Вооруженных сил России строят в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Ранее сообщалось, что открытие храма запланировано на 9 мая 2020 года.