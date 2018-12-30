«МБХ Медиа»: псковским военным урезали новогодние премии из-за сборов на главный храм Минобороны

Минобороны РФ сократило размер предновогодних премий военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ из-за сбора пожертвований на строительство главного храма ведомства в подмосковной Кубинке, сообщает «МБХ Медиа».

Размеры предновогодних выплат, называемых в военной среде «премией 1010» (по номеру приказа Минобороны), устанавливаются от расчетной суммы, ежегодно назначаемой министром. Она умножается на коэффициент выслуги каждого военнослужащего. Размер итоговой премии не может превышать пяти расчетных сумм.

По данным издания, в 2017 году расчетная сумма равнялась 53 тысячам рублей, в нынешнем — лишь 20 тысяч рублей.

Как пишут псковские военные на интернет-форумах, недоплаченные премии пойдут на строительство главного храма Минобороны, о чем им «сказали на общем собрании».

Также пользователи опубликовали документ за подписью начальника главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, генерала-лейтенанта Александра Шевченко. В нем от командиров частей требуют с 24 декабря предоставлять сведения о военнослужащих, осуществляющих добровольное пожертвование на строительство храма.

Главный храм Вооруженных сил России будет находиться на территории парка «Патриот» в Кубинке. Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года. На строительство храма собрано уже почти два миллиарда рублей пожертвований.

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