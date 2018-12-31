Минобороны РФ отвергло утверждения журналистов, что предновогодние премии военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ сократили из-за сбора пожертвований на строительство главного храма ведомства в Подмосковье.

«Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим <…> является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов», — сообщается в фейсбуке ведомства.

В Минобороны отметили, что в российской армии перевод денежного довольствия на иные цели или злоупотребления командования на местах «в принципе невозможны». В ведомстве подчеркнули, что деньги на строительство храма собирают исключительно добровольно и индивидуально.

«МБХ Медиа» сообщило 30 декабря, что Минобороны РФ сократило размер предновогодних премий военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ. Утверждалось, что деньги направили на строительство главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Открытие храма в Кубинке запланировано на 9 мая 2020 года. На его строительство собрано около двух миллиардов рублей пожертвований.