В главном храме Минобороны изобразят подвиг 28 панфиловцев

В главном храме Минобороны, который строят в подмосковной Кубинке, разместят бронзовое панно с изображением . Об этом говорится в статье о ходе строительства храма в официальной газете Минобороны «Красная звезда».

«Глаза в глаза будут смотреть на нас герои-панфиловцы: история сохранила их военные книжки, и лица на вратах будут изображены именно с портретным сходством», — заявил изданию автор панно, скульптор Виталий Шанов.

В 1948 году главный военный прокурор подготовил справку-доклад, в котором говорилось, что «подвиг 28 героев-панфиловцев» — вымысел сотрудников газеты «Красная звезда». Скан справки-доклада Госархив опубликовал в 2015 году. Тем не менее споры вокруг «подвига панфиловцев» идут до сих пор. Например, министр культуры Владимир Мединский настаивает на том, что бой был.

Представители РПЦ заявили «Русской службе Би-би-си», что не видят противоречия в том, что стены храма украсило изображение эпизод, который оспаривают историки. «Для церкви достаточно того, что эти люди погибли, защищая свое отечество, своих родных и близких, и погибли героически», — сказал Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Главный храм Вооруженных сил России будет находиться на территории парка «Патриот» в Кубинке. Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года.