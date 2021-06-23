«Левада-центр»: 56% россиян назвали Сталина «великим вождем», в Украине так считают 16% опрошенных

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и Киевский международный институт социологии в ходе соцопросов, проведенных в мае и июне, выяснили отношение россиян и украинцев к фигуре Иосифа Сталина.

"Левада-центр" провел опрос 20-26 мая среди 1620 граждан России старше 18 лет в 50 регионах страны. Исследование проводили методом личных интервью на дому у респондентов. Киевский международный институт социологии в начале июня провел опрос среди 2007 граждан Украины методом телефонных интервью.

56% опрошенных россиян сказали, что они «скорее согласны» или «полностью согласны» с суждением, что «Сталин был великим вождем». Среди опрошенных украинцев так ответили 16%. Обратного мнения придерживаются 14% россиян и 40% украинцев.

С 2016 года доля россиян, которые так или иначе согласны с тем, что Сталин — великий вождь, выросла в два раза: с 28% до 56%, а доля тех, кто так не считает, сократилась с 23% до 14%.

Иосиф Сталин с 2012 года постоянно занимает первое место в рейтинге «Самые выдающиеся личности в истории», который составляет "Левада-центр" на основе опроса россиян. По результатам последнего исследования, представленного в июне, 39% россиян считают Сталина выдающейся личностью.

Не устанем повторять Можно ли верить данным соцопросов?

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