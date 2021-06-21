«Левада-центр»: за три года доля тех, кто считает Путина выдающейся исторической личностью, сократилась в два раза

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опубликовал данные опроса «Самые выдающиеся личности в истории».

Предыдущий раз такое исследование проводилось в 2017 году. В новом опросе доля россиян, считающих президента РФ Владимира Путина выдающейся исторической личностью, сократилась в два раза — с 34% до 15%.

Также снизилась популярность Александра Пушкина (с 34% до 23%) и Петра I (c 29% до 19%). В то же время по сравнению с 2017 годом заметно выросла доля тех, кто называл в числе выдающихся исторических личностей академика Андрея Сахарова — с 2% в 2017 году до 7% в 2021 году.

Наибольшее число голосов в опросе вновь набрал Иосиф Сталин — 39%. Он является бессменным лидером с 2012 года.

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