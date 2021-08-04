«Левада-центр»: половина россиян выступают за установку памятника Сталину. Это вдвое больше, чем 10 лет назад

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Почти половина россиян — 48% — поддерживают идею установки памятника Иосифу Сталину к очередной годовщине Победы. Это показал , проведенный . 20% опрошенных отрицательно относятся к этой идее, 29% — безразлично.

Доля сторонников установки памятника Сталину выросла почти в два раза с 2010 года, когда эту идею поддерживали 25% опрошенных, а отрицательно к ней относились 36%.

"Левада-центр" отмечает, что особенно сильно выросло число сторонников установки памятника Сталину среди самых молодых респондентов (в возрастной группе 18-24 года) — с немногим более 10% до примерно 50%.

Социологи также выяснили, как россияне относятся к идее строительства музейного комплекса, который предлагается назвать «Сталин-Центр». О таких планах в апреле объявило отделение КПРФ в Нижегородской области.

60% опрошенных ответили, что полностью поддерживают (26%) или скорее поддерживают (34%) эту идею.

В конце июня "Левада-центр" опубликовал результаты другого опроса, показавшего, что 56% россиян считают Сталина «великим вождем». За последние пять лет доля людей, согласных с таким мнением, выросла в два раза. Еще одно исследование показало, что 39% россиян считают Сталина выдающейся личностью.

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