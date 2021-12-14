Tesla начнет продавать мерч за криптовалюту Dogecoin

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Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил в твиттере, что компания разрешит покупку своего мерча за криптовалюту .

«Tesla сделает некоторый мерч доступным для покупки с помощью Doge и посмотрит, как это пойдет», — заявил Маск.

После этого твита курс Dogecoin взлетел на 38% до 0,218 доллара за одну монету, но позже начал снижаться. На момент публикации этой заметки за монету предлагали чуть менее 0,20 доллара.

Илон Маск не уточнил, какие товары можно будет купить в магазине Tesla за Dogecoin. Компания среди прочего продает одежду, аксессуары, мини-модели своих автомобилей. Недавно Tesla начала продавать детский квадроцикл Cyberquad.

Илон Маск ранее сказал журналу Time, который объявил его человеком 2021 года, что, несмотря на то, что Dogecoin был создан «как глупая шутка», он лучше подходит для транзакций, чем биткоин.

Илон Маск ранее неоднократно упоминал Dogecoin в своем твиттере, на который подписаны более 66 миллионов пользователей. В феврале 2021 года после серии твитов Маска об этом токене курс Dogecoin вырос более чем на 50% (в тот момент — до 0,05 доллара за токен).

В марте 2021 года Tesla начала принимать оплату в биткоинах, но в мае отказалась от этого. Илон Маск объяснял это тем, что компания обеспокоена «быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций».

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