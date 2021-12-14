Парламент Чечни обратился к генпрокурору из-за предложения режиссера Александра Сокурова «отпустить» из России Кавказ

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Парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову из-за того, что режиссер Александр Сокуров предложил «отпустить» из России регионы Северного Кавказа. Обращение опубликовано в официальном инстаграм-аккаунте чеченского парламента.

Документ подписан спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Он содержит просьбу проверить, не подпадают ли слова Сокурова под административные статьи о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства (20.3.1 КоАП), а также о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (20.3.2 КоАП).

«Подобные публичные высказывания, в частности, звучащие из уст уважаемых и общеизвестных лиц, могут привести к более тяжким последствиям, порождению напряженности в обществе, нетерпимости к сосуществованию людей разных национальностей, при этом создавая благоприятную почву для развития межнационального конфликта», — говорится в обращении.

Кроме генпрокурора, парламент Чечни также обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова. Это обращение не опубликовано; по каким статьям предложено провести проверку, не уточняется.

9 декабря на заседании Совета по правами человека с участием президента России Владимира Путина Александр Сокуров предложил «отпустить всех», кто больше не хочет быть в составе России. При этом режиссер упомянул, в частности, регионы Северного Кавказа.

Путин назвал слова Сокурова «набором проблем и страхов», попросил его думать, прежде чем выступать публично, и отметил, что «о некоторых вещах лучше помолчать». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил реакцию Путина тем, что Сокуров «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова «базарной теткой» и «продажной мордой» и призвал проверить его слова на экстремизм. Магомед Даудов пообещал, что попросит СК дать правовую оценку высказываниям режиссера. Сокуров после этих выступлений признался, что опасается уголовного преследования, но надеется, что президент этого «не допустит».

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