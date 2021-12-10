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Президент России Владимир Путин жестко ответил на выступление режиссера Александра Сокурова на заседании Совета по правам человека из-за его «непрофессиональных» высказываний на «деликатные темы». Об этом изданию Daily Storm заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал.

9 декабря на заседании СПЧ с участием президента Александр Сокуров предложил «отпустить всех», кто больше не хочет быть в составе России. В ответ Владимир Путин назвал слова режиссера «набором проблем и страхов», попросил его думать, прежде чем выступать публично, и отметил, что «о некоторых вещах лучше помолчать».

Что сказали друг другу Путин и Сокуров

Александр Сокуров предложил «отпустить» из России регионы Кавказа. Путин в ответ попросил «не будить лихо» и не превращать страну в Московию, как «хотят в НАТО»

Что сказали друг другу Путин и Сокуров

Александр Сокуров предложил «отпустить» из России регионы Кавказа. Путин в ответ попросил «не будить лихо» и не превращать страну в Московию, как «хотят в НАТО»

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