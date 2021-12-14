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Правозащитный проект Gulagu.net получил в свое распоряжение новый архив с пытками заключенных в системе ФСИН. Об этом основатель проекта Владимир Осечкин рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По словам Осечкина, в архиве объемом 200 гигабайт есть свидетельства пыток из Красноярска, Забайкалья и Приморского края, совершенных в период с 2016 по 2019 год.

Осечкин отметил, что новый архив свидетельствует, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах. В нем также есть доказательства того, что пытки совершают не только сотрудники ФСИН, но и сотрудники ФСБ.

В октябре Gulagu.net начал публикацию видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. Результатом этих публикаций стали несколько уголовных дел, а также отставка главы управления ФСИН Саратовской области. В конце ноября президент РФ Владимир Путин уволил директора ФСИН России Александра Калашникова.

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