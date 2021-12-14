ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел обращение россиянок, пострадавших от домашнего насилия.

В суд, в числе прочих, обращалась Маргарита Грачева, которой муж в декабре 2017 года отрубил топором кисти обеих рук. Свои действия мужчина объяснил ревностью — ему не понравилось, что жена хотела с ним расстаться. Грачева до этого обращалась в полицию, заявляя, что муж ее бьет, однако там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Грачева обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела, однако и тогда расследование не было начато.

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ЕСПЧ, рассмотрев обращение, пришел к выводу, что в отношении Маргариты Грачевой, а также , и была нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

В решении ЕСПЧ (документ в формате .pdf) говорится, что в российской правовой системе отсутствует определение понятия «семейного насилия» и не практикуются защитные предписания (временный запрет приближаться).

Дела заявителей продемонстрировали, что власти не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства. Они не предприняли необходимые действия и позволили, чтобы насилие продолжалось, считает ЕСПЧ.

Суд обязал Россию выплатить Грачевой 330 660 евро в качестве компенсации прошлых и будущих затрат на медицинские услуги, а также за понесенные расходы и потерю дохода, и еще 40 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Туниковой, Гершман и Петраковой, постановил ЕСПЧ, Россия должна выплатить по 20 тысяч евро. Кроме того, власти РФ обязаны компенсировать каждой истице судебные расходы в размере 5 тысяч евро.

Минюст России в ходе рассмотрения иска пострадавших от домашнего насилия в ЕСПЧ настаивал на том, что государство не может быть ответственным за ситуации заявительниц, поскольку «страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)».

Еще о позиции Минюста Минюст утверждает, что журналисты исказили его позицию по проблеме домашнего насилия. Хорошо, вот полная цитата с переводом

В ноябре 2019 года на сайте Совета Федерации опубликовали проект закона о профилактике домашнего насилия. Спикеры верхней и нижней палат российского парламента документ поддержали. Однако некоторые общественные организации выступили резко против законопроекта. РПЦ также призвала не принимать законопроект, который имеет «явную антисемейную направленность». По состоянию на декабрь 2021 года проект закона о домашнем насилии на рассмотрение Госдумы внесен не был.

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