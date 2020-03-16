Минюст России выступил против выплаты компенсаций жертвам домашнего насилия

Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) последние возражения перед рассмотрением , обвинивших власти в неспособности защитить их от домашнего насилия и в дискриминации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уполномоченный России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин пишет в документе, что согласно статье 3 Конвенции о защите прав и свобод человека (запрещение пыток) государство не может быть ответственным за ситуации заявительниц, поскольку «страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)».

Гальперин также прокомментировал требование искалеченной Маргариты Грачевой, призвавшей государство возместить расходы на лечение. Замминистра юстиции считает, что пострадавшим не может быть выплачена компенсация материального вреда, так как вред им был причинен частным лицом.

В заявлении Гальперина также сказано, что россиянки «не имеют права оспаривать законность действий или бездействия полиции в ходе расследования в связи с привлечением к административной ответственности предполагаемого обидчика». Гальперин указал, что КоАП позволяет им подать соответствующий административный иск.

В октябре 2019 года Михаил Гальперин направил в ЕСПЧ ответы на вопросы в связи с жалобами четырех россиянок на домашнее насилие. В ответе говорилось, что феномен домашнего насилия широко распространен по всему миру, но «масштаб проблемы насилия в семье и дома, а также серьезность и масштаб его дискриминационного влияния на женщин в России достаточно преувеличены». Спустя время в Минюсте поддержали о профилактике семейно-бытового насилия.