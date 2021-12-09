ФСБ: подошедший к Керченскому проливу украинский корабль лег на обратный курс, на запросы не реагирует

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс от Керченского пролива. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

«Корабль управления „Донбасс“ лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания», — сообщили в спецслужбе.

Ранее в ФСБ заявили, что утром 9 декабря «Донбасс» вышел из порта Мариуполя и начал движение к Керченскому проливу. При этом украинская сторона не подавала заявку на пересечение пролива. Погранслужба ФСБ предупредила экипаж корабля о необходимости подачи заявки и получила ответ, что «Донбасс» не планирует следовать через пролив.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не владеет информацией об инциденте с участием корабля «Донбасс».

7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, на которых обсуждали скопление российских войск вблизи украинских границ. Байден пригрозил жесткими экономическими санкциями в случае вторжения России в Украину. Путин в свою очередь обвинил НАТО в «опасных попытках освоения украинской территории».

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали около Керченского пролива три украинских военных корабля, на борту которых находились 24 человека. Моряков обвинили в нарушении госграницы России и арестовали. В 2019 году они вернулись в Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. В том же году Россия вернула Украине задержанные корабли.

Читайте также

Россия захватила украинские корабли и обвинила экипаж в нарушении морских границ. Они действительно что-то нарушили? (Спойлер: похоже, что нет)

Читайте также

Россия захватила украинские корабли и обвинила экипаж в нарушении морских границ. Они действительно что-то нарушили? (Спойлер: похоже, что нет)

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!