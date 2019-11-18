Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

18 ноября Россия вернула Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», год назад в Керченском проливе, сообщает МИД РФ.

«Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В украинских ВМС подтвердили возвращение кораблей. Точное место передачи кораблей не называется, оно произошло в нейтральных водах Черного моря.

Команда кораблей, 24 украинских моряка вернулись на родину еще 7 сентября в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.