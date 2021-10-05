Нижегородская прокуратура потребовала запретить «Мужское государство»

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Нижегородская прокуратура подала иск в областной суд с требованием запретить . Об этом сообщает со ссылкой на карточку дела на сайте суда.

В качестве ответчиков указаны основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

«Интерфаксу» в пресс-службе суда уточнили, что в иске также содержится требование признать «Мужское государство» экстремистской организацией.

Сам Поздняков заявил, что ему «все равно», так как он «уже год не руководит этим брендом». Он выразил уверенность, что за требованием запрета стоят «нечистые на руку полицейские и прокуроры, вписывающиеся за барыг и пропагандистов ЛГБТ», и связал действия прокуратуры с с сетью «Тануки».

Поздняков в 2018 году получил два года условно по обвинению в возбуждении ненависти к женщинам. Через год приговор отменили из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме.

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