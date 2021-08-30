Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

lana1501 / Фотобанк Лори

28 августа российская сеть японских ресторанов и доставки суши «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной. Компания пошла на это из-за атаки . Сторонники сообщества по указу его основателя Владислава Позднякова стали обвинять «Ёбидоёби» в «пропаганде мультикультурализма», отказываться от оплаты сделанных заказов, подвергать DDOS-атакам сайт сети и угрожать ее сооснователю Константину Зимену.

А уже на следующий день, 29 августа, Владислав Поздняков призвал атаковать другую компанию — сеть ресторанов японской кухни «Тануки». Ее основал в 2004 году ресторатор Александр Орлов; сейчас заведения «Тануки» работают в России, Украине, Казахстане, США и Объединенных Арабских Эмиратах.

Поздняков выложил в своем телеграм-канале, у которого 87 тысяч подписчиков, фотографии из инстаграм-аккаунта «Тануки» с темнокожим мужчиной-моделью и радужным принтом — таким же, как на флаге ЛГБТ-сообщества (последнее фото было размещено еще летом 2019 года). Он пригрозил «парализовать» работу «Тануки», если сеть не удалит все эти снимки и не принесет в своих соцсетях извинения «перед Русской нацией за то что навязывали чуждые им ценности» (орфография сохранена).

Поздняков призвал подписчиков применить против «Тануки» ту же тактику, что и против «Ёбидоёби»: делать заказы и отказываться от их оплаты, устраивать DDOS-атаки на сайт сети, писать в соцсетях ее владельцу Александру Орлову. Из-за этого «Тануки» временно отключила возможности оплачивать заказы наличными, а сайт сети стал работать с перебоями.

Кроме того, Поздняков обратился к сервису «Яндекс.Еда». Он потребовал либо удалить «Тануки» из сервиса, либо добиться удаления фото, вызвавших недовольство «Мужского государства», пообещав в противном случае «начать парализовывать всю курьерскую сеть яндекс еды в Москве липовыми заказами из всех рандомных ресторанов столицы» (орфография сохранена).

Вскоре Поздняков сообщил, что «Яндекс.Еда» убрала «Тануки» из сервиса, однако в самой «Яндекс.Еде» это опровергли.

Представители «Тануки» заявили RT, что не будут удалять посты и извиняться: «Во-первых, мы не нарушали никаких законов, во-вторых, это не первая попытка, когда нас пытаются в чем-то обвинить. Завтра будет официальное обращение от наших юристов в адрес этих каналов, которые распространяют призывы к агрессии, к расизму и так далее. Видимо, в нашей стране не все люди поддерживают нашу политику коммуникаций и нашу историю в маркетинге».

29 августа сеть выложила в соцсетях посты под хэштегом #ямытануки, в которых призвала подписчиков «достучаться» до основателя Telegram Павла Дурова и потребовать от него заблокировать телеграм-канал Позднякова. Также «Тануки» призвала писать в соцсетях министерству цифрового развития и Роскомнадзору. А свое сообщение сеть начала с текста, похожего на тот, которым вынуждены сопровождать все свои посты люди и организации, объявленные в России «иностранными агентами».

Мы решили, что каждый наш пост теперь будет начинаться с такого сообщения капсом. Почему? Да потому, что «недомужское недогосударство» не на тех напало. Ни в коем случае не осуждаем коллег за выбранный ими путь извиниться и пойти дальше, но мы ж самураи — у нас путь свой. <…> На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде, вне зависимости от.

30 августа Mash и Baza рассказали, что в ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов «Тануки» (всего в городе работает более 60 ресторанов сети). Mash подчеркнул, что такие сообщения могут стать поводом для возбуждения уголовного дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Поздняков заявил, что «нигде даже близко не намекал на подобное».

Рестораны «Тануки» работают в штатном режиме, но в правоохранительные органы действительно поступали ложные звонки о минировании заведений, рассказал РБК директор по маркетингу сети Станислав Колосков. Он уверен, что звонки делали сторонники «Мужского государства». «Тануки», добавил представитель сети, обратилась в правоохранительные органы, «потому что это уже уголовное дело».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Ольга Корелина