Сеть доставки суши «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной Из-за нее компанию и ее сооснователя атаковали сторонники «Мужского государства»

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Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной. «От лица всей компании мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху. Прежде всего мы хотим делать качественный продукт, который радует наших клиентов», — сказано в инстаграме компании.

В сообществе красноярского филиала «Ёбидоёби» во «Вконтакте» извинения сформулированы немного по-другому. Первое предложение выглядит так: «От лица всей компании мы хотим принести извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями».

Сеть «Ёбидоёби» была создана в 2016 году в Красноярске, но сейчас работает по всей России. Несколько дней назад ее сооснователь Константин Зимен рассказал, что компания столкнулась с травлей после публикации в соцсетях двух рекламных фотографий с темнокожим мужчиной. Первое фото было опубликовано 14 августа, на нем мужчина позировал в окружении трех девушек. Второе — 24 августа, на нем он был уже один.

24 августа один из снимков опубликовал в своем телеграм-канале основатель движения Владислав Поздняков. Он призвал подписчиков «оставлять отзывы» и «делать заказы левые» — то есть, заказывать суши и не оплачивать их. После этого в сообщество «Ёбидоёби» во «ВКонтакте» пришли комментаторы с обвинениями в «пропаганде мультикультурализма», а компания действительно столкнулась с отказами оплачивать заказы.

Сайт «Ёбидоёби» с 26 августа стал подвергаться DDOS-атакам. Сторонники «Мужского государства» также стали писать негативные комментарии о «Ёбидоёби» в сервисах отзывов и на онлайн-картах. Кроме того, в телеграм-канале Позднякова опубликовали ссылки на социальные сети девушек, снявшихся в рекламе с темнокожим мужчиной, и обнародовали личный номер Зимена. Бизнесмену стали поступать звонки и сообщения с угрозами убийством, а его номер стали регистрировать «на десятках сайтов».

«„Ёбидоёби“ известна своим вызывающим маркетингом, но в этот раз мы не преследовали подобных целей — просто сделали весьма обычный креатив для соцсетей. Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом, и так далее. В этом нет никакой провокации — это просто голос времени. Мне жаль, что кто-то считает появление в сети фотографии чернокожего мужчины (особенно рядом с якобы „славянскими“ девушками) недопустимым», — заявил Зимен изданию Inc. Russia.

«И если еще можно хоть как-то логически осознать (не понять, не поддержать, а просто рассмотреть в контексте общей консервативности и последних „запретительных“ мер), то почему в 2021-м в России у кого-то вызвал негатив темнокожий человек — неясно», — отметил бизнесмен в посте на сайте vc.ru. В разговоре с изданием «Секрет фирмы» он добавил, что экстренно застраховал свою квартиру и собирается обратиться в полицию.

Зимен признался, что ему и раньше угрожали недовольные, но это никогда не было настолько массовым. При этом бизнесмен обещал, что фото, вызвавшие возмущение у сторонников «Мужского государства», «Ёбидоёби» удалять не будет. «Наша еда — для всех. Мы не собираемся отказываться от своих идей и призываем всех к миру», — говорил он Inc. Russia.

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Ольга Корелина