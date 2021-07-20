Под Калининградом студент из Нигерии утонул в море, спасая девушку. Его вдову затравили в инстаграме последователи «Мужского государства»

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17 июля в городе Калининградской области утонул, спасая в море девушку, 26-летний уроженец Нигерии Ричард Оказия Элуемунор, студент Калининградского государственного технического университета.

В тот день он отдыхал на пляже Балтийского моря вместе с женой и другом. В какой-то момент женщина, плававшая в воде, начала кричать «Помогите!» — ее относило от берега.

На помощь женщине бросились четверо мужчин, в том числе Ричард Элуемунор, рассказала пользовательница инстаграма Елена Онуфриева, опубликовавшая в сторис видео случившегося. Нигериец первым доплыл до тонувшей, вытолкнул ее из течения, а остальные трое мужчин помогли ей выбраться на берег. Однако сам Элуемунор выбраться из течения не смог.

«Его стало стремительно уносить на глубину и в сторону, — рассказала очевидица событий. — Несколько минут он держался на воде, его периодически накрывала волна… Все внимание было девушке. Никто не заметил, что ему нужна помощь, к сожалению».

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Онуфриева отметила, что на пляже отсутствовали спасательные круги, веревки и другие средства спасения. По ее словам, через пять минут после того, как Ричард Элуемунор утонул, на берег пришли двое сотрудников МЧС, которые принесли веревку. Тело погибшего выбросило на берег в ночь на 18 июля.

На следующий день после гибели нигерийского студента его жена Наталья Элуемунор опубликовала в инстаграме прощальный пост. «Мой любимый муж погиб, спасая чужую девушку, девушку, которая просто веселилась в море, но ему на помощь никто не пришел. Я видела, как он тонул, но меня держали, чтобы я не прыгнула к нему», — написала она.

В первые часы после публикации подписчики писали в комментариях слова поддержки, соболезнуя вдове Элуемунора. Затем некоторые пользователи стали присылать оскорбительные расистские сообщения. Это началось после того, как о случившемся в Зеленоградске в своем телеграм-канале написал создатель сообщества Владислав Поздняков. Он заявил, что в тот день в Калининграде утонули несколько человек, но «тонны коментов скорбящих только у этого негра». Поздняков опубликовал ссылку на инстаграм вдовы студента, назвав ее «чернильницей».

Пользователи призывали Наталью Элуемунор закрыть страницу в инстаграме, что она в итоге и сделала. «Я закрыла аккаунт потому, что очень много негатива. Многие завидуют и не понимают, потому что не у каждого хватит смелости спасти кого-то», — рассказала она изданию Medialeaks. Спустя время она вновь открыла доступ к странице.

Всего 17 июля на побережье Балтийского моря из-за сильного отбойного течения утонули четверо мужчин, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Кроме студента из Нигерии, погибли двое мужчин, спасавших своих детей, а также 61-летний калининградец.

Александр Бакланов