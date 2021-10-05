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38% участников сообщили, что на выборах в Госдуму голосовали за «Единую Россию». 24% голосовали за КПРФ, 9% — за «Справедливую Россию», 7% — за ЛДПР и 6% — за партию «Новые люди». Еще 10% отказалась говорить о своих предпочтениях.

Из всех участников опроса 55% заявили, что принимали участие в выборах.

По официальным данным ЦИК, за «Единую Россию» по партийным спискам проголосовали 49,82% россиян, за КПРФ — 18,93%, за ЛДПР — 7,55%, за «Справедливую Россию» — 7,46%, за партию «Новые люди» — 5,32%. Официальная явка составила 51,72%.

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Большинство опрошенных — 68% — так или иначе поддерживают практику трехдневного голосования, не поддерживают — 27%. К электронному голосованию положительно относятся 46% россиян, отрицательно — 41%.

Больше половины опрошенных — 57% — заявили, что пошли на выборы, поскольку считают голосование своим гражданским долгом. По 8% респондентов сказали, что голосовали «из стремления помочь конкретному кандидату или партии» и «чтобы не дать использовать свой голос». Еще 7% опрошенных голосовали «по привычке».

94% респондентов отметили, что не сталкивались с принуждением принять участие в выборах или проголосовать за определенную партию.

Среди тех, кто не принимал участия в голосовании, 21% опрошенных заявил, что не верит ни одному из нынешних политиков, 17% не попали на избирательный участок по личным причинам, еще 10% считают, что результаты выборов не зависят от их участия.

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