За 70 лет во Франции более 10 тысяч детей стали жертвами священников-педофилов

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С 1950 года жертвами католических священников-педофилов во Франции стали более 10 тысяч детей. К такому выводу пришла специальная комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в церкви. Полный отчет комиссии объемом 2,5 тысячи страниц будет опубликован 5 октября, пока же глава комиссии Жан-Марк Сове рассказал французским СМИ о главных выводах расследования.

Так, по словам Сове, из 115 тысяч католических священников, служивших во Франции с 1950 года по настоящее время, к сексуальному насилию причастны от 2900 до 3200 человек. От действий священников-педофилов, пришли к выводу члены комиссии, пострадали более 10 тысяч несовершеннолетних.

В ходе расследования, рассказал Сове, 22 члена комиссии собрали показания нескольких тысяч пострадавших или их родственников, а также изучили архивы Римско-католической церкви, Минюста и полиции.

Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в церкви была создана во Франции в 2018 году после того, как во многих других странах мира были раскрыты преступления священников-педофилов, которые совершались на протяжении десятков лет. Руководство Римско-католической церкви критиковали за то, что священники-педофилы не несут должного наказания и, зачастую, их преступления пытаются скрыть от общественности.

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