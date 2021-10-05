От священников-педофилов во Франции с 1950 года пострадали более 200 тысяч человек

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Жертвами священников-педофилов во Франции с 1950 года стали 216 тысяч человек. Об этом говорится в докладе специальной комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в Римско-католической церкви во Франции, опубликованном 5 октября.

Независимая комиссия работала с 2018 года, опросив несколько тысяч пострадавших от действий священников, родственников жертв, а также изучив церковные архивы и архивы МВД и Минюста Франции. В докладе 2500 страниц.

Из 115 тысяч католических священников, служивших во Франции с 1950 года по настоящее время, к сексуальному насилию причастны от 2900 до 3200 человек. С учетом домогательств со стороны мирян, участвующих в работе церкви, но не носящих сан, число жертв может превысить 330 тысяч человек, заявил глава комиссии Жан-Марк Сове.

Результаты расследования Сове назвал «ошеломительными», сообщает BBC News. До начала 2000-х годов, отметил он, Римско-католическая церковь «проявляла глубокое и даже жестокое безразличие к жертвам» священников-педофилов.

Руководство Римско-католической церкви во Франции, комментируя расследование, заявило, что испытывает «ужас и стыд» и просит прощения за произошедшее.

Пострадавшие, в свою очередь, назвали публикацию доклада «поворотным моментом в истории Франции».

Жан-Марк Сове за несколько дней до публикации доклада рассказал французским СМИ о некоторых результатах расследования. Тогда он заявил, что за 70 лет жертвами священников-педофилов стали «более 10 тысяч человек», не став уточнять детали. При этом данные о числе священников-педофилов Сове тогда привел те же, что и в отчете.

Расследования о священниках-педофилах из Римско-католической церкви ранее проводились и в других странах мира, например, в США. Руководство церкви критиковали за то, что священники-педофилы не несут должного наказания и зачастую их преступления пытаются скрыть от общественности.

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