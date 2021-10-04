Суд оштрафовал члена КПРФ Екатерину Енгалычеву, которую полиция больше двух суток караулила у здания Мосгордумы

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Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву на 250 тысяч рублей по статье повторном нарушении порядка организации массовых мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Об этом сообщил официальный телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Сама Енгалычева заявила, что сумма штрафа составила 150 тысяч рублей. Депутат добавила, что ее оштрафовали из-за того, что она сделала репост записи бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина об акции КПРФ 20 сентября в Москве. Она проводилась в формате встречи граждан с Рашкиным.

Обновлено. Егналычева пояснила «Новой газете» разночтения по сумме штрафа: «Когда судья озвучивала решение, она сказала 150 тысяч. А потом, когда адвокат получил определение, оказалось, что в нем написано 250 тысяч».

Кроме протокола за акцию 20 сентября, на Енгалычеву составили протокол за еще одну акцию КПРФ, прошедшую в Москве 25 сентября. По словам депутата, суд по этому делу отложен до 11 октября.

Ранее Енгалычева, опасаясь задержания, больше двух суток провела в здании Мосгордумы, возле которого ее ожидала полиция. Когда депутат вышла, ее вызвали в ОВД «Тверское», где 30 сентября составили два протокола и под конвоем доставили в суд, но заседание было отложено до 4 октября.

КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве. 20 и 25 сентября члены партии провели в городе акции протеста; они были заявлены как встречи граждан с депутатами. После акций полицейские стали приходить к их участникам и людям, которые анонсировали их в соцсетях. Екатерина Енгалычева, как сказано в ее телеграм-канале, ни на одной из двух акций не присутствовала.

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