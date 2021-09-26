Член КПРФ Екатерина Енгалычева покинула здание Мосгордумы, возле которого ее больше двух суток караулила полиция

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Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева вышла из здания Мосгордумы, возле которого ее несколько дней ожидала полиция. Об этом сама Енгалычева сообщила в фейсбуке.

Сразу на выходе полицейские вручили ей повестку в ОВД «Тверское» на 28 сентября. В документе не указан номер статьи, по которой они намерены привлечь Енгалычеву, отмечает Sota.

Силовики ожидали Енгалычеву возле Мосгордумы с 24 сентября, сообщала сама депутат. «Депутата Мосгордумы взяли в осаду в городском парламенте и ждут, когда я выйду или выеду из Думы, чтобы вот так вот красиво толпой ловить „опасного“ преступника», — писала она в фейсбуке. Енгалычева не покидала здание, опасаясь задержания.

24 сентября силовики появились возле здания московского городского комитета КПРФ, где был глава протестного отдела партии Павел Иванов, и пришли домой к Никите Иноземцеву, сотруднику предвыборного штаба бывшего кандидата в депутаты Госдумы Михаила Лобанова. «Осаду» с квартиры Иноземцева позднее сняли; о выходе Иванова из горкома не сообщалось.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Енгалычевой и Иванову грозит ответственность за призывы к участию в несанкционированной акции 25 сентября в Москве.

Членов КПРФ и сторонников партии стали массово задерживать после митинга на Пушкинской площади 20 сентября и перед аналогичной акцией 25 сентября. Оба мероприятия власти Москвы не согласовали. Они были посвящены итогам выборов в Госдуму в Москве: КПРФ не признала их из-за вопросов к электронномуголосованию.

Акция 25 сентября собрала несколько сотен человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришел на нее — он отправился на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это была встреча с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.

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