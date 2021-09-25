КПРФ: перед акцией на Пушкинской площади задержали 60 активистов

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За сутки перед митингом КПРФ на Пушкинской площади в Москве были задержаны около 60 активистов партии. Об этом телеканалу сообщил бывший кандидат в Госдуму от КПРФ Денис Парфенов.

Акция проходила под лозунгом «За честные выборы». На нее, по оценкам корреспондентов «Медузы», собрались несколько сотен человек. КПРФ пыталась согласовать митинг с московскими властями, но получила отказ, после чего решила провести его в формате встречи с избирателями.

Перед началом акции полиция взяла в осаду сторонников коммунистов — в горкоме партии и Мосгордуме.

Вот как это было

В центре Москвы прошла акция КПРФ против результатов выборов. Перед ее началом полиция взяла в осаду сторонников коммунистов — в горкоме партии и Мосгордуме

Вот как это было

В центре Москвы прошла акция КПРФ против результатов выборов. Перед ее началом полиция взяла в осаду сторонников коммунистов — в горкоме партии и Мосгордуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришел на митинг на Пушкинской площади. Как сообщил заместитель председателя КПРФ Владимир Кашин, Зюганов в это время отправился на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это была встреча с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.

Перед митингом КПРФ источники «Медузы» рассказывали, что руководство коммунистов не намерено оспаривать результаты выборов в целом, а лишь торгуется с Кремлем.

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Коммунисты собираются выйти на акцию «за честные выборы». Но руководство КПРФ не будет оспаривать общие итоги выборов: Зюганов торгуется с Кремлем, утверждают источники «Медузы»

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Коммунисты собираются выйти на акцию «за честные выборы». Но руководство КПРФ не будет оспаривать общие итоги выборов: Зюганов торгуется с Кремлем, утверждают источники «Медузы»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой