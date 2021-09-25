Зюганов не пришел на митинг коммунистов. Он пришел на встречу с Путиным

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришел на митинг коммунистов на Пушкинской площади в центре Москвы, потому что участвует во встрече президента России Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. Об этом на митинге сообщил заместитель председателя КПРФ Владимир Кашин.

Митинг на Пушкинской площади проходит под лозунгом «За честные выборы». Его участники выступают против официальных результатов выборов в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября.

Акция не была согласована московскими властями, после чего коммунисты заявили, что проведут ее в формате встречи с избирателями, который не предусматривает согласования. В митинге участвуют несколько сотен человек.

Митинг КПРФ

В центре Москвы — акция КПРФ против результатов выборов. Перед ее началом полиция взяла в осаду сторонников коммунистов — в горкоме партии и Мосгордуме Текст обновляется

Митинг КПРФ

В центре Москвы — акция КПРФ против результатов выборов. Перед ее началом полиция взяла в осаду сторонников коммунистов — в горкоме партии и Мосгордуме Текст обновляется

Перед началом митинга источники «Медузы» рассказывали, что руководство КПРФ не собирается оспаривать результаты голосования в целом. Один из источников сказал, что Зюганов добивается для коммунистов лишь статусных постов в Госдуме.

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Коммунисты собираются выйти на акцию «за честные выборы». Но руководство КПРФ не будет оспаривать общие итоги выборов: Зюганов торгуется с Кремлем, утверждают источники «Медузы»

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Коммунисты собираются выйти на акцию «за честные выборы». Но руководство КПРФ не будет оспаривать общие итоги выборов: Зюганов торгуется с Кремлем, утверждают источники «Медузы»

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