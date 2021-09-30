Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей

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Суд в Лос-Анджелесе отстранил Джеймса (Джейми) Спирса, отца американской певицы Бритни Спирс, от над дочерью, продолжающейся с 2008 года, сообщает Associated Press.

Судья Бренда Пенни согласилась с заявлением певицы и ее адвоката, что Джеймса Спирса нужно отстранить от опекунства. «Нынешняя ситуация не состоятельна. Она отражает токсичную обстановку, которая требует отстранения Джеймса Спирса», — сказала судья, выслушав стороны дела.

Как сообщает CNN, контроль за финансами Бритни Спирс временно передали бухгалтеру Джону Забелу. Менеджер певицы Джоди Монтгомери будет ее временным опекуном. Окончательное решение об отмене опеки над Бритни Спирс может быть принято на слушаниях 12 ноября.

Бритни Спирс в прошедших слушаниях не участвовала. После решения суда певица опубликовала в инстаграме видео о том, как она впервые самостоятельно летит на самолете.

В июне 39-летняя Бритни Спирс попросила суд Лос-Анджелеса прекратить опеку над ней. Она заявила, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. Бритни Спирс заявила, что адвокат Сэм Ингэм, представлявший ее интересы по назначению суда с 2008 года, не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки.

Вскоре после этого Ингэм вышел из дела об опекунстве, а Бритни Спирс выбрала своим новым адвокатом Мэттью Розенгарта. В конце июля Розенгарт попросил отстранить Джеймса Спирса от опеки над дочерью. В сентябре Джеймс Спирс подал в суд ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки.

Бритни Спирс говорила, что не будет давать концерты, пока ее жизнь контролирует отец.

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