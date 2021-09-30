Преподавателя Шанинки Бориса Кагарлицкого арестовали на 10 суток за анонс акции КПРФ о непризнании итогов выборов
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Политолога, преподавателя Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Бориса Кагарлицкого арестовали на 10 суток, сообщила Sota.
Его признали виновным по статье об организации несогласованного митинга,
Кагарлицкий был задержан накануне, когда направлялся на лекцию в Шанинку. Поводом для задержания стало то, что он запостил в соцсетях анонс акции КПРФ о непризнании итогов выборов 25 сентября.
Борис Кагарлицкий возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений», которая в 2018 году была внесена в реестр НКО-«иноагентов».
КПРФ не признала результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве и провела две акции протеста — 20 и 25 сентября. После акций полицейские стали массово приходить к их участникам и людям, которые писали о них в соцсетях.