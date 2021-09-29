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«Медуза», я с тобой

В Москве задержали преподавателя Шанинки Бориса Кагарлицкого — из-за акции КПРФ против итогов выборов

Источник: Борис Кагарлицкий

В Москве задержан политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Борис Кагарлицкий. Об этом он сам сообщил в твиттере.

По словам Кагарлицкого, его задержали у дверей Шанинки, где он собирался прочитать лекцию о Карле Марксе, и повезли в ОВД района Аэропорт составлять протокол об административном правонарушении.

Кагарлицкий сообщил «Русской службе Би-би-си», что на него будут оформлять протокол из-за того, что он запостил в соцсетях анонс акции КПРФ о непризнании итогов выборов 25 сентября. 

КПРФ не признала результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве и провела в городе две акции — 20 и 25 сентября. На первую вышли около 200 человек, на вторую — около тысячи. После акций полицейские стали массово приходить к их участникам.

Борис Кагарлицкий возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений», которая в 2018 году была внесена в реестр НКО-«иноагентов».

КПРФ против электронного голосования

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«Медуза», я с тобой
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