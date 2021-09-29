Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Москве задержан политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Борис Кагарлицкий. Об этом он сам сообщил в твиттере.

По словам Кагарлицкого, его задержали у дверей Шанинки, где он собирался прочитать лекцию о Карле Марксе, и повезли в ОВД района Аэропорт составлять протокол об административном правонарушении.

Кагарлицкий сообщил «Русской службе Би-би-си», что на него будут оформлять протокол из-за того, что он запостил в соцсетях анонс акции КПРФ о непризнании итогов выборов 25 сентября.

КПРФ не признала результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве и провела в городе две акции — 20 и 25 сентября. На первую вышли около 200 человек, на вторую — около тысячи. После акций полицейские стали массово приходить к их участникам.

Борис Кагарлицкий возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений», которая в 2018 году была внесена в реестр НКО-«иноагентов».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой