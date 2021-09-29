Расследование об отравлении Навального получило телевизионную премию «Эмми»
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Расследование покушения на Алексея Навального, которое совместно проводили журналисты нескольких СМИ, удостоено престижной американской телевизионной премии «Эмми» в номинации «Репортаж-расследование в новостной программе».
Наградой отмечен сюжет о результатах расследования, показанный в эфире CNN. Вместе с CNN расследованием занимались The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Участники расследования пришли к выводу, что Навального в августе 2020 года отравили веществом из группы «Новичок» сотрудники спецгруппы ФСБ, которые действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Личности причастных к отравлению установили с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с офлайновыми базами данных.
Российские власти отрицают не только причастность спецслужб к отравлению Навального, но и сам факт того, что на политика было совершено покушение. Уголовное дело в связи с отравлением Навального в России возбуждать отказались.