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«Медуза», я с тобой

Минюст исключил ФБК из списка «иноагентов» в связи с ликвидацией фонда

Источник: ТАСС

Министерство юстиции исключило из реестра «иностранных агентов» Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) оппозиционера Алексея Навального.

Такое решение принято в связи с ликвидацией обеих организаций, сообщили ТАСС в Минюсте. Там добавили, что «это исключительно техническая процедура».

В июне 2021 года суд объявил ФБК и ФЗПГ, а также региональные штабы Навального экстремистскими организациями. Штабы сообщили о закрытии еще весной. ФБК официально прекратил деятельность 31 августа.

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