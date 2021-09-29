Минюст исключил ФБК из списка «иноагентов» в связи с ликвидацией фонда

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Министерство юстиции исключило из реестра «иностранных агентов» Фонд борьбы с коррупцией ( ) и Фонд защиты прав граждан ( ) оппозиционера Алексея Навального.

Такое решение принято в связи с ликвидацией обеих организаций, сообщили ТАСС в Минюсте. Там добавили, что «это исключительно техническая процедура».

В июне 2021 года суд объявил ФБК и ФЗПГ, а также региональные экстремистскими организациями. Штабы сообщили о закрытии еще весной. ФБК официально прекратил деятельность 31 августа.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой