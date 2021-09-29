Минюст исключил ФБК из списка «иноагентов» в связи с ликвидацией фонда
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Министерство юстиции исключило из реестра «иностранных агентов» Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) оппозиционера Алексея Навального.
Такое решение принято в связи с ликвидацией обеих организаций, сообщили ТАСС в Минюсте. Там добавили, что «это исключительно техническая процедура».
В июне 2021 года суд объявил ФБК и ФЗПГ, а также региональные штабы Навального экстремистскими организациями. Штабы сообщили о закрытии еще весной. ФБК официально прекратил деятельность 31 августа.