Фракция КПРФ ушла с заседания Мосгордумы. Депутаты потребовали освободить задержанных участников акций протеста и отменить итоги выборов

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Утром 29 сентября члены фракции КПРФ в Московской городской думе в полном составе ушли с заседания городского парламента, которое проходило в дистанционном режиме, сообщают Znak.com и Sota.

Представители КПРФ потребовали освободить всех людей, задержанных на акциях протеста за честные выборы, а также заявили, что не признают итоги выборов в Госдуму в Москве.

Фракция КПРФ ушла с онлайн-заседания Мосгордумы Meduza

В ночь на 29 сентября полицейские задержали юриста московского отделения КПРФ Мухамеда Биджева, который собирался подать в суд иски о незаконности электронного голосования в Москве. Перед этим полицейские блокировали его в приемной первого вице-спикера Госдумы, члена КПРФ Ивана Мельникова. После задержания на Биджева составили административный протокол по статье об организации несанкционированного мероприятия.

Обновление в 13:30 мск: Мухамед Биджев отправлен под административный арест на 10 суток.

29 сентября юристы КПРФ планируют подать 29 исков с требованиями отменить результаты электронного голосования в Москве.

По итогам выборов в Госдуму КПРФ, по данным ЦИК РФ, заняла второе место, уступив «Единой России». Коммунисты не признали результаты электронного голосования, проведенного в Москве. КПРФ провела в Москве две акции протеста — 20 и 25 сентября. На первую акцию вышли около 200 человек, на вторую — около 1000. На самих митингах задержаний не было, полицейские стали массово приходить к участникам уже после акций.

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