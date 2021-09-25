«Само заиграло» На митинге КПРФ в Москве полицейские глушили протестующих песнями про «Дядю Вову» и «Рассею». Мы собрали их в плейлист (да, мы совсем уже)
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
25 сентября в Москве полицейские применили против участников митинга КПРФ «За честные выборы» новую тактику — чтобы заглушить собравшихся, они стали включать в громкоговорители патриотичные песни. Звучали композиции в исполнении Олега Газманова, группы «Любэ», Жасмин. Когда корреспондент «Медузы» спросил у одного из полицейских, дежурившего на акции протеста, кто придумал включить музыку, тот сказал, что не знает. «Само включилось», — добавил полицейский. Мы собрали несколько песен, которые звучали на митинге.