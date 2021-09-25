«Само заиграло» На митинге КПРФ в Москве полицейские глушили протестующих песнями про «Дядю Вову» и «Рассею». Мы собрали их в плейлист (да, мы совсем уже)

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Евгений Фельдман / «Медуза»

25 сентября в Москве полицейские применили против участников митинга КПРФ «За честные выборы» новую тактику — чтобы заглушить собравшихся, они стали включать в громкоговорители патриотичные песни. Звучали композиции в исполнении Олега Газманова, группы «Любэ», Жасмин. Когда корреспондент «Медузы» спросил у одного из полицейских, дежурившего на акции протеста, кто придумал включить музыку, тот сказал, что не знает. «Само включилось», — добавил полицейский. Мы собрали несколько песен, которые звучали на митинге.

Вот как это выглядело на митинге

Первой стала эта песня — «Дядя Вова, мы с тобой» Вячеслава и Николая Антоновых

Вячеслав и Николай Антоновы. Дядя Вова. Вячеслав Антонов

«Песня защитников Москвы» в исполнении военного хора

Песня защитников Москвы Hakushin Channel

Денис Майданов — «Флаг моего государства»

Денис Майданов — Флаг моего государства DenisMaydanov

Олег Газманов — «Вперед, Россия!»

Олег Газманов — Вперед, Россия! Олег Газманов

«Любэ» — «От Волги до Енисея»

От Волги до Енисея Lube — Topic

Анжелика Агурбаш — «Белая Русь»

Анжелика Агурбаш — Белая Русь ANGELICA Agurbash

Жасмин — «Россия-матушка»

Жасмин — Россия-матушка crusinscamp

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