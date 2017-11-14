«Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». Депутат Госдумы с кадетами исполнила песню про Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кувычко опубликовала клип на песню «Дядя Вова», в котором она исполняет ее вместе с волгоградскими кадетами. Из этой песни мы узнали, что:

в Евросоюзе и на Ближнем Востоке все плохо, а у президента США нет власти;

Россия хочет мира на территории «от Курильских островов до балтийских берегов»;

Россия никогда не отдаст Курильские острова самураям, но отберет у США Аляску;

если верховный командир дядя Вова позовет в последний бой, то исполнители песни откликнутся на призыв.

Подрастающее поколение города-героя Волгограда. Какие они? Мыслящие, думающие и очень любящие нашу страну - великую Россию! Воспитанные на подвигах наших защитников, они точно понимают, что за это голубое мирное небо их прадеды когда-то так самоотверженно боролись здесь, на сталинградской земле. Теперь перед ними стоят другие вызовы, не менее серьёзные, чем прежде. Но они обязательно справятся и победа будет за ними! Песня "Дядя Вова" - автор слов и музыки Вячеслав Антонов. Опубликовано Анной Кувычко 10 ноября 2017 г.

Автор слов и музыки Вячеслав Антонов публиковал клип на эту песню еще в мае 2017 года. Он исполнил ее вместе со своим сыном.