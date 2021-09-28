Полиция заблокировала офис члена КПРФ Ивана Мельникова. Там находится юрист, который собирался подать иски против итогов онлайн-голосования
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Полиция заблокировала приемную первого вице-спикера Госдумы, члена КПРФ Ивана Мельникова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как рассказал пресс-секретарь фракции КПРФ в Госдуме Никита Попов, в приемной сейчас находится юрист КПРФ с исками о незаконности электронного голосования в Москве, который собирался подавать эти иски в суд.
По словам Попова, полицейские заявили, что пришли «для проверки».
Официально в ГУ МВД Москвы инцидент пока не комментировали.
В КПРФ обвиняют власти в фальсификациях при проведении онлайн-голосования в Москве. После подведения его итогов все кандидаты партии в одномандатных округах проиграли, хотя по результатам обычного голосования лидировали с большим отрывом.
20 и 25 сентября КПРФ проводила протестные митинги на Пушкинской площади в Москве, каждый из них собрал несколько сотен человек. На самих акциях никого не задерживали, однако через несколько дней после первой из них к участникам домой начали приходить полицейские и выписывать административные протоколы.