Полиция заблокировала офис члена КПРФ Ивана Мельникова. Там находится юрист, который собирался подать иски против итогов онлайн-голосования

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Полиция заблокировала приемную первого вице-спикера Госдумы, члена КПРФ Ивана Мельникова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал пресс-секретарь фракции КПРФ в Госдуме Никита Попов, в приемной сейчас находится юрист КПРФ с исками о незаконности электронного голосования в Москве, который собирался подавать эти иски в суд.

По словам Попова, полицейские заявили, что пришли «для проверки».

Официально в ГУ МВД Москвы инцидент пока не комментировали.

В КПРФ обвиняют власти в фальсификациях при проведении онлайн-голосования в Москве. После подведения его итогов все кандидаты партии в одномандатных округах проиграли, хотя по результатам обычного голосования лидировали с большим отрывом.

20 и 25 сентября КПРФ проводила протестные митинги на Пушкинской площади в Москве, каждый из них собрал несколько сотен человек. На самих акциях никого не задерживали, однако через несколько дней после первой из них к участникам домой начали приходить полицейские и выписывать административные протоколы.

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