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Четыре человека из первой пятерки федерального списка «Единой России» на прошедших выборах в Госдуму отказались от мандатов депутатов парламента, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проект постановления ЦИК РФ, которое планируют рассмотреть на заседании 29 сентября.

От мандатов отказались глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и главный врач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко.

В федеральный список «Единой России» также входила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она стала единственным человеком из лидеров списка «Единой России», кто решил пойти в Госдуму, писал 23 сентября РБК. Кто может стать новым детским омбудсменом, в Кремле не говорят.

Для лидеров федерального списка «Единой России» в самой партии создадут пять внутрипартийных комиссий, которые они возглавят. Лавров станет отвечать за международное сотрудничество, Шойгу — за развитие Восточной Сибири, Шмелева — за образование и науку, Проценко — за здравоохранение, а Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.

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