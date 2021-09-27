В «Единой России» создадут пять комиссий для лидеров федерального предвыборного списка. Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири
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В «Единой России» появятся пять внутрипартийных комиссий, которые возглавят лидеры федерального списка на прошедших выборах в Госдуму. Об этом было объявлено во время их онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири.
- Глава МИД Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
- Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева — комиссию по образованию и науке.
- Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — комиссию по здравоохранению.
- Детский омбудсмен Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.
Кузнецова также будет напрямую координировать все это направление непосредственно в самой Государственной Думе, сказал Путин.
Как ранее сообщали источники РБК, Шойгу, Лавров, Шмелева и Проценко откажутся от своих мандатов. Кузнецова единственная среди всех членов федеральной пятерки станет депутатом.
Сергей Шойгу в августе предложил перенести столицу России в Сибирь, а также построить там несколько научно-промышленных экономических центров с населением в несколько сотен тысяч человек. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что идея строительства новых городов «импонирует» президенту.