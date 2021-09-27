В «Единой России» создадут пять комиссий для лидеров федерального предвыборного списка. Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В «Единой России» появятся пять внутрипартийных комиссий, которые возглавят лидеры федерального списка на прошедших выборах в Госдуму. Об этом было объявлено во время их онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири.

Глава МИД Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева — комиссию по образованию и науке.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — комиссию по здравоохранению.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.

Кузнецова также будет напрямую координировать все это направление непосредственно в самой Государственной Думе, сказал Путин.

Как ранее сообщали источники РБК, Шойгу, Лавров, Шмелева и Проценко откажутся от своих мандатов. Кузнецова единственная среди всех членов федеральной пятерки станет депутатом.

Сергей Шойгу в августе предложил перенести столицу России в Сибирь, а также построить там несколько научно-промышленных экономических центров с населением в несколько сотен тысяч человек. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что идея строительства новых городов «импонирует» президенту.

Читайте также

Сергей Шойгу хочет построить новые города в Сибири и перенести туда столицу Мы спросили у экономгеографа, можно ли это хоть как-то реализовать (спойлер: нет, нет и нет)

Читайте также

Сергей Шойгу хочет построить новые города в Сибири и перенести туда столицу Мы спросили у экономгеографа, можно ли это хоть как-то реализовать (спойлер: нет, нет и нет)

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой