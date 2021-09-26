В Германии начались выборы в Бундестаг. После них будет сформировано новое правительство без Ангелы Меркель

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Германии начались выборы в парламент — Бундестаг. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (9:00 по Москве). Голосование продлится до 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

После закрытия избирательных участков будут объявлены результаты экзит-полов. Предварительные официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия Германии опубликует в ночь на 27 сентября.

Выборы в Бундестаг проводятся раз в четыре года. После них новый парламент выбирает канцлера. По итогам нынешнего голосования свой пост покинет Ангела Меркель, которая была канцлером Германии на протяжении 16 лет. Она еще в 2018 году заявила, что уйдет из политики после того, как в 2021 году закончится ее четвертый срок в должности канцлера.

За ее пост борются три претендента — глава земли Северный Рейн — Вестфалия и кандидат от блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет, вице-канцлер и министр финансов Гермнии и член Социал-демократической партии (СДПГ) Олаш Шольц, а также сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок.

К нынешним выборам в Бундестаг были допущены 53 партии. Но, согласно опросам, реальные шансы пройти в парламент имеют лишь блок ХДС/ХСС, СДПГ, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

Читайте также

Надоело переживать из-за российских выборов? Почитайте про Германию, где все по-настоящему непредсказуемо — даже с Меркель прощаться пока рано

Читайте также

Надоело переживать из-за российских выборов? Почитайте про Германию, где все по-настоящему непредсказуемо — даже с Меркель прощаться пока рано

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой