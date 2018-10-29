Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix / LETA

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об отставке с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) — партии, которая вместе с баварским Христианско-социальным союзом (ХСС), а также с социал-демократами (СДПГ) составляет правящую коалицию. На партийных выборах в декабре 2018 года она не станет выдвигать свою кандидатуру. Говоря о своем решении на пресс-конференции в Берлине, канцлер упомянула сравнительно неудачные итоги выборов в федеральной земле Гессен — ХДС одержал победу, но выступил значительно хуже, чем на предыдущих выборах. Примерно то же самое две недели назад произошло с главным партнером партии Меркель: ХСС выиграл выборы в Баварии, но показал худший результат с 1950 года и потерял абсолютное большинство в региональном парламенте.

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Уход с поста лидера партии не означает немедленной отставки Меркель с поста канцлера. Меркель заявила, что не станет баллотироваться на пятый срок в 2021 году, когда в Германии пройдут очередные федеральные выборы. Но четвертый срок она собирается отработать до конца — при том, что ранее Меркель выступала за совмещение постов канцлера и лидера ХДС. В числе вызовов, с которыми Германии предстоит столкнуться до 2021 года, Меркель назвала выход Великобритании из Евросоюза и намерение президента США Дональда Трампа разорвать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

На пост лидера ХДС претендуют несколько человек, в том числе генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. О Крамп-Карренбауэр пишут как о возможной преемнице Меркель, близкой ей по взглядам, — она стала генсеком ХДС в начале 2018 года именно по предложению канцлера. Против Крамп-Карренбауэр говорит как раз близость к Меркель — в ней не видят самостоятельной фигуры. Шпан, напротив, считается оппонентом канцлера и сторонником более консервативных взглядов: в случае его победы могут осложниться отношения с социал-демократами. Еще один возможный кандидат — премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Он руководит правительством вместе с либералами из Свободной демократической партии и, как считается, способен договориться с ними, а также с «Зелеными», и на общефедеральном уровне. Однако, выступая на пресс-конференции, Меркель не стала высказываться в поддержку кого-либо из кандидатов в председатели партии.

Коалиция во главе с Меркель может развалиться до 2021 года. На выборах в Гессене провалилась не только ХДС, но и СДПГ. Она потеряла больше 10% голосов и поделила второе место с «Зелеными». Десятилетиями социал-демократы были главными оппонентами христианских демократов, но из 13 лет, которые Меркель находится у власти, в течение девяти входят с ней в коалицию. Теперь многие в СДПГ требуют как можно скорее выйти из правительства, поскольку считают, что избиратели перестали различать главные партии. Если социал-демократы покинут коалицию, то она лишится большинства в парламенте Германии, и с большой вероятностью нужно будет проводить досрочные выборы. Руководство партии пока не готово к такому шагу, опасаясь провала по итогам голосования. Но давление со стороны противников коалиции, прежде всего из молодежного крыла СДПГ, постоянно усиливается.

Заявление Меркель называют началом конца целой эпохи. Ангела Меркель руководит ХДС с 2000 года, а правительство Германии возглавляет с 2005-го. Все это время она во многом определяет европейскую политику. В первой половине 2010-х годов Меркель сыграла ключевую роль в решении долгового кризиса в Греции, не допустив ее выхода из еврозоны. В 2015 году Германия, в отличие от многих других стран Европы, объявила «политику открытых дверей» для беженцев с Ближнего Востока и приняла около миллиона мигрантов. Несмотря на то, что ослабление позиций ХДС и ХСС связывают, в частности, с миграционной политикой, Меркель всегда настаивала на том, что принятое тогда решение было верным.

Многие годы Меркель была самым популярным политиком Германии. Этому способствовали успехи правительства в экономике и ее внешнеполитические усилия. Однако уже во время предвыборной кампании 2017 года стала заметна усталость от долгого правления канцлера. Тогдашний оппонент Меркель из СДПГ Мартин Шульц, объявив о выдвижении, в считанные недели смог обойти ее по популярности. Однако Меркель сумела нейтрализовать его, в частности, согласившись на легализацию однополых браков и отняв важный козырь у социал-демократов. До сих пор в стране мало кто может сравниться с Меркель по популярности, но она перестала быть явным лидером симпатий.

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Дмитрий Карцев, Дмитрий Томилов