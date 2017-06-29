Германия может легализовать однополые браки до конца 2017 года Как Ангела Меркель (опять) перехватила повестку у конкурентов

30 июня парламент ФРГ собирается вынести на голосование вопрос о полном признании однополых браков. Это стало полной неожиданностью для берлинских политических кругов — вопрос, по поводу которого собирались дискутировать еще годами, может быть решен менее чем за неделю. Главную роль в этом неожиданном решении сыграла канцлер Германии Ангела Меркель.

Что произошло?

Во вторник, 27 июня, Ангела Меркель беседовала в берлинском Театре Максима Горького с журналистами женского издания «Brigitte». В конце этого разговора Меркель внезапно сделала сенсационное заявление. На возможном будущем голосовании о разрешении браков для однополых пар депутатам ее фракции ХДС/ХСС следует голосовать «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией и соблюдая фракционную дисциплину, заявила она. А так как из представленных в бундестаге партий только ХДС и ХСС выступают против однополых браков, разрешение «голосовать по совести» практически гарантирует успешный исход голосования. Услышав Меркель, социал-демократы, «зеленые» и «левые» уже на следующий день вынесли вопрос об однополых браках на голосование в бундестаг.

Почему так быстро? Меркель что-то сказала, а уже через два дня — закон готов?

Законопроект о признании однополых браков давно находится в Бундестаге и проходит там через бюрократические мельницы. Еще в 2015 году его разработало правительство земли Рейнланд-Пфальц, где у власти находятся социал-демократы и «зеленые». В том же году законопроект одобрило представительство регионов — бундесрат — и перенаправило его в немецкий парламент. В Бундестаге же законопроект благополучно «заморозили» в одном из комитетов — социал-демократы не выставляли его на голосование, зная позицию партии Меркель. Однако теперь, когда позиция изменилась, вопрос решили закрыть уже в пятницу — фактически, левые поймали Ангелу Меркель на слове.

Почему Меркель изменила свое мнение?

В сентябре в Германии парламентские выборы, на которых за пост канцлера борются все та же Ангела Меркель и социал-демократ Мартин Шульц. Ситуацию вокруг однополых браков неизбежно рассматривают в контексте предвыборной борьбы. И тут не все так однозначно. С одной стороны, однополые браки — давнее требование социал-демократов, и Шульц будет чувствовать себя триумфатором: он продавил закон. С другой стороны, Меркель еще до выборов, не уронив собственного достоинства, снимает с повестки острый и спорный вопрос, который оппозиция могла бы использовать против ее партии. Она лишает оппозицию если не козыря, то важной карты. Конечно, консервативные члены ХДС/ХСС снова будут ворчать, однако, если они до сих пор не покинули партию Меркель, то вряд ли покинут ее из-за этого события. Так уже было, и не раз: когда Германия открыла границы для сирийских беженцев, когда отказывалась от атомной энергетики, когда отменяла военную службу по призыву.

Может ли что-то помешать легализации однополых браков?

За однополые браки 30 июня, по опросам, собираются голосовать от четверти до трети депутатов ХДС/ХСС. Значит — математически — законопроект не может быть не принят, голосов больше чем требуется. Однако в 8 утра депутатам предстоит проголосовать за изменения в повестке дня, то есть внести туда это голосование. Как будут голосовать депутаты ХДС/ХСС по этому вопросу, пока не ясно — может быть, судьбоносный законопроект просто не включат в повестку дня. Кроме того, не совсем ясно, не противоречит ли подобная поправка в гражданский кодекс немецкой конституции. Однако скорее всего все пройдет гладко, и закон в пятницу примут.

Как относится к проблеме однополых браков немецкое общество?

Однополые союзы в Германии легализованы с 2001 года. Согласно последнему опросу по заказу газеты Bild, три четверти немцев поддерживают и полноценные однополые браки. Даже избиратели ХДС/ХСС: тут уровень поддержки — 73 процента. Против однополых браков только сторонники ультраправой «Альтернативы для Германии», но их в Германии не так много.

Как быстро закон может вступить в силу?

Если все пройдет гладко, то немецкие однополые пары смогут заключать браки и усыновлять детей уже к концу этого года. Немецким загсам потребуется несколько месяцев на переход к новым правилам.