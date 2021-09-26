Экзит-поллы: блок Меркель набирает 24% голосов на выборах в Бундестаг, это худший результат в его истории

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

На парламентских выборах в Германии лидируют Социал-демократическая партия (СДПГ) и блок ХДС/ХСС, который представляет канцлер Ангела Маркель. Об этом свидетельствуют экзит-поллы, проведенные телекомпаниями ARD и ZDF.

По данным ARD, ХДС/ХСС набирает 24,4%, СДПГ — 25,6%, «Зеленые» — 14,7%, «Альтернатива для Германии» — 11,56%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,3%, Левая партия — 5%.

По данным ZDF, у СДПГ 25,6% голосов, у ХДС/ХСС 24,4%, «Зеленые» набирают 14,7%, «Альтернатива для Германии» — 10,3% и уступает почти полтора процента СвДП, у Левой партии 5%.

У остальных партий, согласно обоим опросам, суммарно примерно 8% голосов.

По данным ARD и ZDF, по сравнению с предыдущими выборами в Бундестаг, прошедшими в 2017 году, блок ХДС/ХСС потерял более 8% голосов. Это худший результат на федеральных выборах в истории блока, существующего с 1949 года, отмечает «Би-би-си». Социал-демократы, наоборот, улучшили свой результат на 4-5%. Кроме того, на 5% больше набирают «Зеленые». Нынешний результат для них является рекордно высоким, пишет Euronews.

Окончательные итоги выборов будут оглашены 27 сентября.

По итогам нынешних парламентских выборов свой пост покинет Ангела Меркель, которая была канцлером Германии на протяжении 16 лет. Она еще в 2018 году заявила, что уйдет из политики после окончания своего четвертого срока в 2021 году.

За пост борются три претендента: глава земли Северный Рейн — Вестфалия и кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет, вице-канцлер и министр финансов Германии, член СДПГ Олаф Шольц, а также сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок.

Читайте также

Надоело переживать из-за российских выборов? Почитайте про Германию, где все по-настоящему непредсказуемо — даже с Меркель прощаться пока рано

Читайте также

Надоело переживать из-за российских выборов? Почитайте про Германию, где все по-настоящему непредсказуемо — даже с Меркель прощаться пока рано

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой