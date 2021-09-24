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По состоянию на 11:45 утра 24 сентября, в России за сутки умерли 828 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Это максимальный суточный прирост умерших с начала пандемии. Предыдущий максимум зарегистрировали днем ранее — тогда оперштаб сообщил о 820 умерших.

, с начала распространения коронавируса в России от ковида умерли 202 273 человека.

За последние сутки, по данным штаба, выявили 21 349 новых случаев коронавируса (днем ранее — 21 438), а с начала пандемии — 7 376 374 случая. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве (+2893), Петербурге (+1874) и Московской области (+1008).

За сутки выздоровели 15 828 человек (днем ранее — 16 567 человек), а с начала пандемии — 6 574 608 человек.

22 сентября в мэрии Москвы прошло совещание, на котором, по данным «Медузы», обсуждали четвертую волну распространения коронавируса и возможные ограничения, например, перевод компаний на удаленную работу и ввод QR-кодов в кафе.