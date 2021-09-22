В мэрии Москвы прошло совещание о четвертой волне ковида. Обсуждали перевод компаний на удаленную работу и QR-коды в кафе

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В мэрии Москвы прошло совещание, посвященное новому росту заболеваемости коронавирусом. Мэрия готовится к четвертой волне ковида, рассказал «Медузе» источник, близкий к руководству города и подтвердил источник, близкий к мэрии Москвы.

При необходимости мэрия готова снова ввести ограничения — перевод компаний на удаленную работу (до 30% сотрудников), QR-коды для посетителей кафе и кинотеатров, обязательную самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил источник, близкий к руководству города.

При этом в мэрии предполагают, что из-за большого количества вакцинированных и переболевших с четвертой волной ковида удастся справиться легче, чем с предыдущими.

В Москве в течение нескольких дней фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%. Такую динамику московские власти связывают с возобновлением занятий в школах и возвращением людей из отпусков.

22 сентября в Москве выявили 1991 новый случай заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 762 человека. 50 пациентов умерли.

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