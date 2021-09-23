В России повторен рекорд суточной смертности от коронавируса. Умерли 820 человек

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За прошедшие сутки от коронавируса в России умерли 820 человек. Такая же суточная смертность была зафиксирована 26 августа. Это максимальное значение с начала пандемии.

За сутки по всей стране зафиксировано 21 438 случаев коронавируса. Это почти на две тысячи больше, чем днем ранее и соотносится с суточными показателями заболеваемости, которые фиксировались в августе.

В Москве за сутки выявили 3445 новых заболевших COVID-19. Это максимальное значение с конца июля, отмечает «Интерфакс». В городе также фиксируют рост числа госпитализированных пациентов и числа пациентов на ИВЛ.

Всего в России за время пандемии зарегистрировали 7 354 995 случаев коронавируса. 201 445 заразившихся умерли, 6 558 780 пациентов выздоровели (из них 16 567 человек — за последние сутки).

В сентябре в ряде регионов России, в том числе в Москве, начали фиксировать новый подъем заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял это возращением людей из отпусков и началом учебного года. Несколько дней назад, как выяснила «Медуза», в московской мэрии прошло совещание, посвященное четвертой волне коронавируса.