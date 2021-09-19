Собянин объяснил рост заболеваемости ковидом в Москве окончанием сезона отпусков и началом учебного года

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Очередной рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с сезонными факторами. Такое мнение высказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования.

Накануне в России впервые с августа выявили более 20 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Больше всего новых случаев — 2746 — зафиксировали в Москве. Это максимум с начала августа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 11 регионах России. В 53 субъектах заболеваемость снижается, еще в 21 субъекте этот показатель остается стабильным в течение последних недель.

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