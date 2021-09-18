В России впервые с августа зарегистрировали более 20 тысяч заболевших ковидом за сутки

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За прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 329 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 7 254 754.

Также за последние сутки зафиксировано 799 летальных исходов. Всего, по данным оперативного штаба, от коронавируса умерли 197 425 человек.

Как уточняет ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с начала июля.

Число заболевших превысило 20 тысяч впервые с 22 августа.

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