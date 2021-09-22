Политологи попросили Эллу Памфилову не препятствовать автоматическому анализу результатов выборов на сайте ЦИК

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Российские политологи написали открытое письмо главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросили не препятствовать анализу электоральной статистики. Обращение опубликовала «Новая газета».

Авторы письма обратили внимание, что раньше данные об итогах голосования можно было скачать в формате электронной таблицы или просто скопировать HTML, а сейчас такая возможность исчезла — то есть теперь данные доступны для просмотра, но не доступны для компьютерной обработки, и их приходится собирать вручную.

В письме подчеркивается, что эта ситуация наносит серьезный удар «по политологической науке, одно из важнейших направлений которой связано с анализом электоральной статистики», а также по работе, связанной с анализом прошедших выборов и подготовкой к новым.

Кроме всего прочего, следует учитывать, что любые попытки затруднить исследования в области электоральной статистики могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций.

Авторы письма попросили Памфилову «принять меры для восстановления возможности работы с электоральной статистикой на уровне XXI века». Письмо подписали более 30 российских политологов, юристов и экспертов.

С 2020 года на сайте ЦИК в разделе с результатами используется , которая мешает автоматически скачивать данные. На выборах в Думу защита от автоматического сбора была усилена — в исходном коде страниц цифры заменили буквами, набранными специальным шрифтом, из-за чего при копировании данные стали отображаться некорректно.

Глава ЦИК Элла Памфилова связывала кодировку результатов голосования с необходимостью обеспечить защиту от атак на сайт комиссии. Она утверждала, что это временное решение.

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