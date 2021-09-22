Андрея Звягинцева, заболевшего коронавирусом, вывели из состояния искусственной комы

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Режиссер Андрей Звягинцев, заболевший тяжелой формой коронавирусной инфекции, выведен из состояния искусственной комы. Об этом РЕН ТВ рассказал председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — сказал он.

Ранее стало известно, что в середине августа Звягинцева вывезли на лечение в Германию после перенесенного ковида. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Поражение легких составляло 92%, из-за чего режиссера ввели в искусственную кому и он находился на аппарате .

По данным The Bell, лечение и реабилитацию Звягинцева в Германии оплачивает АФК «Система».

Андрей Звягинцев — один из самых прославленных современных российских режиссеров. Он снял фильмы «Возвращение», «Изгнание», «Левиафан», «Нелюбовь», «Елена». Обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля, лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотого глобуса», двукратный номинант на премию «Оскар».

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