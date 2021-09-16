The Bell: Андрей Звягинцев перенес тяжелую форму коронавируса. Его ввели в состояние искусственной комы

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Режиссер госпитализирован в Германии с коронавирусной инфекцией. Он был введен в состояние искусственной комы, но теперь врачи собираются вывести его из этого состояния, сообщило издание The Bell, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, состояние Звягинцева было крайне тяжелым, поражение легких составляло 92%, он находился на аппарате . Но недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения. Теперь, по информации издания, врачи готовятся вывести его из искусственной комы.

В середине августа после перенесенного ковида Звягинцева вывезли на лечение в Германию. Предполагается, что реабилитация режиссера также будет в Германии.

По данным источников The Bell, лечение и реабилитацию Андрея Звягинцева финансирует АФК «Система». В компании отказались от комментариев.

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