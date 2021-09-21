ЦИК подсчитал 100% протоколов на выборах в Госдуму. «Единая Россия» набрала 49,82%

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Центризбирком РФ обработал 100% бюллетеней избирателей на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.

По итогам подсчета по федеральному округу в нижнюю палату парламента проходят пять партий:

«Единая Россия» — 49,82%

КПРФ — 18,93%

ЛДПР — 7,55%

«Справедливая Россия — За правду» — 7,46%

«Новые люди» — 5,32%

По одномандатным округам «Единая Россия» получает 198 мест в Думе, КПРФ — девять, «Справедливая Россия» — восемь, ЛДПР — два, «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа» — по одному. Кроме того, в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев.

С учетом федерального и одномандатных округов «Единая Россия» получает больше 300 мест, то есть конституционное большинство в Госдуме.

Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,58%.

Окончательные итоги выборов ЦИК намерен подвести в пятницу, 24 сентября.

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